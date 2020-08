Aktywiści umieścili tęczową flagę na pomniku. Abp Marek Jędraszewski zabrał głos

Tuż po tym zdarzeniu policjanci długo pilnowali miejsca, a później otoczyli pomnik kordonem radiowozów. Tak, aby nikt nie miał do niego dojścia.

Głos w sprawie zabrał abp Marek Jędraszewski, który uznał, że łączenie symbolu osób LGBT z wiarą katolicką to zniewaga. "Krzyż nie może być poniewierany, bo nie może być poniewierana miłość Boga do człowieka. Chrześcijanin, który nie chce być Bożym dzieckiem i który przyjmuje mentalność tego świata, obojętnieje na najświętsze wartości, zamyka przed sobą przyszłość" - powiedział podczas odprawiania mszy na Jasnej Górze.

Duchowny stwierdził, że tolerancja to nic innego jak przerażająca postać obojętności. "To nas musi boleć, bo jeżeli nie będzie, to znaczy, że zatraciliśmy w sobie jakąś najbardziej podstawową wrażliwość ludzką, że w nas coś zostało stłumione, przyjęło najbardziej przerażającą postać obojętności, która przyjmuje jakże piękne imię tolerancji" - dodał.