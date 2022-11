Aktywne wczasy w Muszynie dla całej rodziny

Domki letniskowe dysponują własnym ogródkiem, kompletnie wyposażonym aneksem kuchennym oraz licznymi atrakcjami dla turystów, w tym m. in. basenem, sauną, placem zabaw, a także miejscem do grillowania. Do dyspozycji gości jest także parking oraz internet. Ogromnym atutem domków letniskowych jest możliwość zatrzymania się w nich ze zwierzętami domowymi.