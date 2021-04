Aleksandra Jakubowska wyszła ze studia "Wiadomości" podczas prowadzenia wydania. Wywołała skandal na całą Polskę

- Pomyślałam, że skoro mam odejść, to chcę się z moimi widzami pożegnać. Zawsze mnie to irytowało, że ludzie z ekranu po prostu znikali. Przez jakiś czas gościli na ekranach naszych domów i nagle... fiu i nie ma. Zapytałam szefów o zgodę. "Proszę bardzo". No i tak wyszło. Dla wielu osób to wydarzenie było bardzo znamienne- wspominała w książce "Lwica na brzegu rzeki".