Aleksandra Kwaśniewska bryluje na gali. Stylizacja olśniła fotoreporterów

Aleksandra Kwaśniewska odebrała nagrodę

Powrót pani Aleksandry do telewizji zaowocował wyróżnieniem podczas tegorocznej Gali Marki Roku. Kwaśniewska wróciła z eventu do domu ze statuetką "Osobowość Roku 2021" w kategorii Kobiecej Telewizji. Co ciekawe, wcześniej w udzielanych wywiadach sama Kwaśniewska zarzekała się, że do telewizji nie wróci.