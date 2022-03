Alina Kabajewa ma się ukrywać w Szwajcarii. Domniemana kochanka Putina opływa w luksusy

"Podczas gdy Rosja rozpada się z powodu sankcji, jest to idealne miejsce dla Putina na wysłanie Aliny i ich dzieci" – twierdzi informator cytowany przez dziennik. Jak donosi prasa, rodzina tyrana może liczyć tam na dyskrecję. W Ukrainie natomiast giną cywile. Rosyjskie pociski uderzają między innymi, w szpitale zmuszając kobiety w ciąży i chore dzieci do ucieczki do schronów. To przeraźliwy kontrast między rzeczywistością, w której żyje teraz Kabajewa. Jak podaje Mirror na lśniącym Piazza Della Riforma w Lugano siwi panowie przechadzają się z supermodelkami i to jest codzienność.