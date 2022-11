Ane Piżl podzieliła się przykrą historią. Podczas randki z żoną zaatakował je Polak

"Żeby wyjść z impasu i załagodzić chwilę, mówię: człowieku, my przecież wszyscy jedziemy na jednym wózku, nie jesteśmy przeciwko sobie, jesteśmy w tym razem. I ty, i my doświadczamy krzywdy i opresji" - mówiła do mężczyzny. Jak się okazało, chyba nie do końca zrozumiał, o co chodzi, i zapytał: czym jest "opresja". Ane Piżl zaczęła mu wszystko tłumaczyć. W pewnym momencie Polak odwrócił się i poszedł, wykrzykując: "wszyscy żyjemy w depresji!".