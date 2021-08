Aneta Matyjaszek odeszła ze szkoły po 17 latach. "W obecnym systemie edukacji nie ma miejsca na dziecko, tylko na politykę"

Trudno to nawet skomentować. To jest dość niefortunne sformułowanie, ale nie każdy ma taką umiejętność, by precyzyjnie posługiwać się językiem polskim i wyrażać dokładnie to, co ma na myśli. Minister Czarnek to urzędnik państwowy na bardzo wysokim stanowisku, który decyduje o losach nauczycieli, uczniów i pośrednio rodziców, więc taka niefrasobliwość w wypowiedziach jest mocno niestosowna i wzbudza mój niepokój. Natomiast sama wypowiedź jest mizoginistyczna i dyskryminująca, nie ma na to mojej zgody.