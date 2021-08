Pomogła dziesięciu Afgankom wydostać się z kraju. Teraz dostają propozycje stypendiów z najlepszych uczelni

Na początku Allyson Reneau próbowała załatwić tę sprawę poprzez lokalne władze w Oklahomie, jednak gdy to nie przyniosło żadnych skutków, kobieta poleciała do Kataru, gdzie skontaktowała się ze starym znajomym, pracującym w ambasadzie. Dzięki jego pomocy udało się rozpocząć proces wyciągania członkiń zespołu robotyki z Afganistanu. W efekcie dziesięć Afganek w wieku między 16 a 18 lat przeleciało z Kabulu do miejscowości Doha w Katarze.