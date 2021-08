Afganki mają świadomość, że straciły wszystko. "Niektóre noszą przy sobie truciznę"

Ich sytuacja nie jest wesoła. Większość z nich opuściła własne domy, ukryła się w bezpiecznych miejscach. Wiele z nich czeka na wyjazd. Nie mogę podawać szczegółów, żeby tym kobietom nie zaszkodzić. Panuje panika, przekonanie, że wszystko, do czego te kobiety w życiu doszły, właśnie legło w gruzach. Afganki mają świadomość, że to już jest koniec. Do wyboru mają emigrację albo życie na zupełnie innych zasadach, niż do tej pory. Mówię tu edukacji dziewczynek, emancypacji kobiet, prawach człowieka.