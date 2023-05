Anja Rubik olśniła w Cannes. Zerwała z niepisaną zasadą

Anja Rubik to jedna z gwiazd, które pojawiły się na 76. Festiwalu Filmowym w Cannes. Modelka, w przeciwieństwie do wielu jej koleżanek z branży, tym razem jednak nie zdecydowała się na wieczorową suknię. Polka wybrała za to elegancki i szalenie kobiecy zestaw.