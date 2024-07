Anna Kalczyńska o aferze z otwarcia igrzysk: Można przyrównać do Eurowizji

- Ceremonia zorganizowana przez francuskich gospodarzy nie zaskoczyła mnie w tym sensie, że Francja jako państwo świeckie i zsekularyzowane chełpi się wręcz swoją nowoczesnością, swoją tolerancją, która prowadzi często do prowokacji i obrażania uczuć religijnych. We Francji nie budzi to zdziwienia. Francuzi są do tego przyzwyczajeni i uważają, że każdy we Francji ma do tego prawo - zaczęła dziennikarka w rozmowie z WP.