Do samego końca nie było wiadomo, czy rzeczywiście informacje podane przez Moreau okażą się prawdziwe. Przyjazd Céline Dion do Paryża tuż przed igrzyskami olimpijskimi był tylko potwierdzeniem krążących plotek. Zresztą nawet prezydent Francji, Emmanuel Macron, nie ukrywał, że bardzo liczy na obecność gwiazdy na wydarzeniu. I udało się!

Zjawiskowa Celine Dion zaprezentowała się na paryskiej ceremonii na sam koniec z utworem kultowej artystki Edith Piaf. To pierwszy publiczny występ gwiazdy od lat. Wierni fani z niecierpliwością czekali, jak ich idolka zaprezentuje się podczas uroczystości. I cóż... była genialna jak zawsze, a widownia nie kryła zachwytu. Celine pokazała najwyższą klasę i skalę głosu, która zapiera dech w piersiach.

Nie tylko jednak zjawiskowe show przyciągało uwagę. Gwiazda zaprezentowała się w obłędnej srebrnej sukni do ziemi. Kreacja była dopasowana z biżuteryjnymi elementami. Do tego artystka dobrała srebrną biżuterię. Jednym zdaniem? Wyglądała jak bogini!

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!