Anna-Maria Sieklucka już tak nie wygląda. Gwiazda jest nie do poznania

Sieklucka wciąż korzysta ze swoich pięciu minut sławy i nie pozwala o sobie zapomnieć, biorąc udział m. in. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", czy udzielając się w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje, jak wygląda jej odmienione życie. Jakiś czas temu uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała się bez makijażu.

Sieklucka bardzo dba o swój wizerunek. Na premierze filmu "365 dni: Ten dzień" zaprezentowała się w zmysłowej kreacji, która podkreślała jej wdzięki. Była to suknia projektu Davida Komy, który ubierał takie gwiazdy, jak Lady Gaga czy Jeniffer Lopez. Do tego miała przedłużone włosy zafarbowane na ciemny blond. Całość dopełnił mocny makijaż z akcentem na oczy i usta.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!