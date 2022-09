Sebastian Fabijański i Anna-Maria Sieklucka toną w objęciach. Gorące pocałunki "traktują oboje bardzo poważnie"

Na przełomie czerwca i lipca cała Polska żyła skandalem, w jaki uwikłał się Sebastian Fabijański, a chwilę później media obiegła informacja o rozstaniu celebryty i influencerki. Para nie schodziła z ust internautów, którzy śledzili ich poczynania w social mediach. I choć w przeciwieństwie do Fabijańskiego, Maffashion pohamowała się od udzielenia wywiadu na temat ich związku, to bez wątpienia był to dla niej trudny czas. W końcu wychowuje prawie dwuletniego synka, Bastiana.