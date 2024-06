Arabski sposób na upał. Działa lepiej niż wiatrak czy zimna lemoniada

Ekolodzy od lat biją na alarm — temperatura na Ziemi jest coraz wyższa. Nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić. Od kilku lat mamy do czynienia z rekordowo wysokimi temperaturami. Tak też jest w tym roku.

Upały w Europie to i tak nic w porównaniu z krajami arabskimi. Wysokie temperatury towarzyszą im na co dzień. Latem przekraczają nawet 40 stopni Celsjusza. Mieszkańcy opracowali kilka metod, które pozwalają im na normalne funkcjonowanie w trakcie upału.

W odróżnieniu od mieszkańców Europy unikają zimnych napojów na rzecz… herbaty po marokańsku. To słodki, gorący napar na bazie świeżej mięty. Wypijają ją zaraz po przyrządzeniu. To bardzo sprytne rozwiązanie, bowiem spożycie ciepłego napoju skutkuje pobudzeniem receptorów na języku. W ten sposób organizm otrzymuje informacje, że powinien zacząć się pocić, aby pozbyć się nadmiaru ciepła.

Jak przygotować taką herbatkę? Potrzebujesz cukru, wrzątku i świeżej mięty , np. ogrodowej. Umieść ją w dzbanku i dodaj do niej dwie czubate łyżki cukru. Całość zalej wrzątkiem i parz przez 10 minut. Kiedy napar nieco ostygnie, wypij go duszkiem. Po kilkunastu minutach poczujesz różnicę.

To organiczny związek chemiczny odpowiadający za uczucie pieczenia. Podrażnia receptory bólowe, które pobudzają gruczoły potowe. Organizm szybko zaczyna się pocić, a co za tym idzie, ochładzać. To prosty sposób na to, aby pomóc sobie w upalne dni. Pamiętaj jednak o tym, aby pić jak najwięcej wody. Dostarczaj sobie co najmniej trzy litry wody w ciągu dnia. Dzięki temu zapobiegniesz odwodnieniu.