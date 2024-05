Egipski sposób na upały. Schładzają się tak od lat

W Europie, zwłaszcza w Polsce, letnie upały bywają uciążliwe, ale to nic w porównaniu z egipskim klimatem, gdzie średnia temperatura w lipcu wynosi aż 33 stopnie Celsjusza. Wielu z nas zastanawia się, jak Egipcjanie radzą sobie z takimi upałami. Okazuje się, że mają oni prostą, ale skuteczną metodę, która przynosi im ulgę podczas snu. Co więcej, nie musisz wydawać na nią ani złotówki.

Ze względu na to, że upały bywają szczególnie dokuczliwe nocami, Egipcjanie, którzy przez większą część roku mierzą się z wysokimi temperaturami, opracowali metodę, która ułatwia im zaśnięcie. Mieszkańcy tego kraju moczą prześcieradła w zimnej wodzie, a następnie wyżymają je i przykrywają się nimi na noc . To proste rozwiązanie przynosi natychmiastową ulgę.

Jeśli jednak nie przepadasz za spaniem pod wilgotnym prześcieradłem, możesz skorzystać z tego patentu w nieco inny sposób. Zamiast okrywać się nim na noc, zmocz je i rozwieś w oknie. W trakcie wysychania prześcieradło odczuwalnie obniży temperaturę w pomieszczeniu, co zdecydowanie ułatwi zasypianie.

Podczas upałów każdy z nas powinien pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Najlepsza będzie zwykła woda, jednak warto pamiętać, aby nie była zbyt zimna. Różnica temperatur może doprowadzić do zapalenia migdałków. Zamiast tego, prawdziwą ulgę przyniesie ci picie ciepłych, ziołowych naparów. Taki napój sprawi, że organizm rozpocznie proces chłodzenia.

W upalne dni warto sięgać po herbaty z mięty, melisy lub rozmarynu. Świetnie nawodni tzw. herbata po marokańsku . Do jej przygotowania potrzebujesz pół litra wrzątku, dwóch łyżeczek zielonej herbaty, czterech gałązek mięty i czterech łyżek cukru. Wszystkie składniki mieszamy i pozostawiamy pod przykryciem przez trzy minuty. Następnie całość odcedzamy przez sitko i gotowe. Słodki, orzeźwiający napar z pewnością przyniesie ulgę w upalne dni.

