W upały to najlepszy napój. Nawadnia lepiej od wody

W upalne dni nie tylko czujemy się bardziej ospali, ale też zwiększa się nasze zapotrzebowanie na płyny. Domowy izotonik na upały to doskonały sposób na nawodnienie organizmu i uzupełnienie utraconych elektrolitów. Jest łatwy do przygotowania i zawiera tylko naturalne składniki, bez dodatku sztucznych konserwantów i barwników.

Intensywne pocenie się podczas wysokich temperatur prowadzi do utraty ważnych minerałów takich jak sód, potas i magnez. Ubytek tych pierwiastków może skutkować skurczami mięśni, zaburzeniami rytmu serca, a nawet ogólnym osłabieniem organizmu.

Domowy izotonik to nie tylko sposób na nawodnienie, ale także na dostarczenie organizmowi niezbędnej energii. Miód to źródło łatwo przyswajalnych cukrów, sok z cytryny dodaje smaku i dostarcza witaminy C, a sól uzupełnia niedobory sodu w organizmie.