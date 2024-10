Ashley Graham zachwyciła na wybiegu. Wkroczyła w koronkowym body

To był moment, na który wszyscy fani Victoria's Secret czekali z niecierpliwością. Pokaz z Aniołkami powrócił po sześciu latach przerwy. W nowej odsłonie show pojawiły się także modelki plus size. Wśród nich znalazła się Ashley Graham, która wkroczyła na wybieg w koronkowym body.

Na ten moment czekali wszyscy fascynaci mody. 15 października 2024 roku w Nowym Jorku odbył się Victoria's Secret Fashion Show uświetniony występami Tyli oraz Cher.

Dlaczego było to aż tak wyjątkowe wydarzenie? Ponieważ pokaz powrócił po sześciu latach, które marka wykorzystała na zmiany wizerunkowe. Wcześniej zarzucano jej przede wszystkim brak inkluzywności. Dlatego teraz na wybiegu wystąpiły również modelki plus size, a wśród nich prawdziwa ikona, czyli Ashley Graham.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ashley Graham podbiła wybieg VS

Na wybieg weszła w czarnym, koronkowym body, które jest uosobieniem sensualności. Uzupełnieniem jej pokazowego looku były rękawki z peleryną oraz oczywiście skrzydła, w tym przypadku w stylu stelaża pokrytego błyszczącymi kwiatkami. Trzeba przyznać, że Graham w tej odsłonie wyglądała absolutnie fenomenalnie.

Ashley Graham w koronkowym body © East News | Matt Baron/BEI/Shutterstock

Pokaz Victoria's Secret otworzyła Gigi Hadid, która debiutowała na wybiegu VS w 2015 roku. Wygląda na to, że teraz jest dla marki modelką numer jeden. Na wybieg wkroczyła w satynowej piżamce we flagowym odcieniu różu. Co więcej, miała na sobie imponujące skrzydła, które mogła rozłożyć, pociągając za sznureczek ukryty w stylizacji. Zachwytom na widowni nie było końca.

Gigi Hadid otworzyła Victoria's Secret Fashion Show © East News | Matt Baron/BEI/Shutterstock

Duet, który miał już nie powrócić

To była prawdziwa gratka dla fanów Victoria's Secret i widowiskowych pokazów marki. Na wybiegu zjawiły się bowiem Alessandra Ambrosio i Adriana Lima, czyli dynamiczny duet kojarzony właśnie z VS. Kontrakt tej pierwszej trwał przez 17 lat, a drugiej 18 lat. I choć obie swego czasu ogłosiły, że kończą współpracę z tą kultową marką bieliźnianą, to właśnie powróciły w roli Aniołków, czego nikt się nie spodziewał.

Alessandra Ambrosio i Adriana Lima na pokazie Victoria's Secret © East News

Po 50-tce też można włożyć skrzydła Aniołka

Jakby tego było mało, w Victoria's Secret Fashion Show po raz pierwszy udział wzięła Kate Moss. Ten wieczór był także debiutem dla jej córki Lili Moss. Oglądając pokaz, dało się odczuć, że marka zaczęła stawiać na różnorodność, a wśród dojrzałych modelek, oprócz Kate Moss, pojawiły się również: Carla Bruni, Eva Herzigová czy Tyra Banks.

Kate Moss po raz pierwszy w pokazie Victoria's Secret © East News | Matt Baron/BEI/Shutterstock

Widzowie byli zachwyceni, gdy pokaz zamknęła ubrana w czerwone piórka Bella Hadid, co zostało uznane za piękną klamrę kompozycyjną. Jej udział w wydarzeniu był o tyle wyjątkowy, że modelka dopiero w tym sezonie powróciła na modową scenę po dłuższej nieobecności spowodowanej poważną chorobą oraz domniemanym odwykiem.

Bella Hadid zamknęła pokaz Victoria's Secret © East News | Matt Baron/BEI/Shutterstock

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!