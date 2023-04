Autorska kolekcja HONEY

Honey to autorska kolekcja zainspirowana pszczołami. To symbol natury, która budzi się do życia na wiosnę i radości, jaką czujemy na widok pierwszych promieni słońca i kwiatów. To pochwała dla tych niezwykłych owadów, które symbolizują pracowitość, mądrość, troskliwość i porządek.