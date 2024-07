Metoda "3 razy 3". Ogórki wyjdą jędrne i chrupiące

Ogórki kiszone to nieodłączny element polskiej kuchni. Są nie tylko pyszne, ale także zdrowe - zawierają mnóstwo witamin i minerałów, a także probiotyki, które korzystnie wpływają na naszą florę bakteryjną. Dzięki procesowi kiszenia w ogórkach zwiększa się zawartość witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy. Dodatek w takiej postaci spodoba się także wszystkim dbającym o zdrową dietę.

Wiele babć ma swoje kuchenne sekrety na puszyste ciasta czy chrupiące kiszonki. W przypadku ogórków kluczem do sukcesu są odpowiednio dobrane egzemplarze . Postaw na świeże, młode okazy średniej wielkości, o intensywnie zielonej skórce. Unikaj przerośniętych i żółtawych, które łatwo miękną.

Oprócz tego przed kiszeniem warto wymoczyć ogórki w lodowatej wodzie. Zostaw warzywa na kilka godzin lub najlepiej na całą noc. To właśnie ten krok sprawi, że ogórki będą wyjątkowo chrupkie.

W procesie kiszenia najlepiej sprawdzi się metoda 3 razy 3. Polega ona na tym, aby na 3 kg świeżych ogórków dodać 3 kg wody, a także 3 łyżki soli. Warzywa zyskają jeszcze głębszy smak, jeśli dodamy do nich kilka ząbków czosnku, liście i korzeń chrzanu, a także gałązkę kopru.

Jak kisić ogórki babcinym sposobem? Na samym początku wybierz odpowiednie ogórki. Najlepiej do kiszenia sprawdzą się te średniej wielkości, jędrne i bez uszkodzeń. Mocz je w wodzie, a następnie zagotuj 3 litry wody i dodaj sól. Kiedy ta się rozpuści, odstaw solankę do wystudzenia.

Na spodzie dużego słoika umieść liście chrzanu, ząbki czosnku i gałązkę kopru. Układaj ogórki blisko siebie, przekładając je pozostałymi składnikami. Gdy solanka ostygnie, zalej nią ogórki, dbając o to, by wszystkie były zanurzone. Słój przykryj gazą lub zakręć i odstaw w chłodne miejsce na kilka dni.

