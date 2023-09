Balsamy do zadań specjalnych - nawilżą nawet papierową skórę

Rozpieszczająco-regenerujące masełko

Nazwa tego kosmetyku - rozpieszczająco-regenerujące masło do ciała Utulający Przyjaciel - mówi o nim wszystko. Masło rozpieszcza nie tylko skórę, ale i zmysły - pachnie obłędnie słodkim toffi. Ma niemal w 100 proc. Naturalny skład oparty na bazie wegańskiej receptury skomponowanej w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby skóry przesuszonej, skłonnej do podrażnień i delikatnej. Słodkie masło zostawia na skórze ochronny film, dzięki któremu skóra pozostaje miękka w dotyku. Balsam nawilża, wygładza, ujędrnia i zmniejsza reaktywność skóry, a do tego swoim pięknym zapachem poprawia nastrój.