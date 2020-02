Barbara Kurdej-Szatan i jej styl. Tak ubierała się kiedyś

Barbara Kurdej-Szatan, której stylem inspiruje się wiele Polek, opowiedziała o tym, jak ubierała się przed rozpoczęciem kariery. "Chodziłam głównie w dresach" – wspomina.

Wraz z rozwojem kariery zmienił się także jej styl, a aktorka ze skromnej dziewczyny z sąsiedztwa przerodziła się w prawdziwą gwiazdę. I chociaż na co dzień wciąż stawia na swobodne stylizacje, jej looki z czerwonego dywanu udowadniają, że nie boi bawić się modą. Co więcej, została nawet ambasadorką ekskluzywnej niemieckiej marki Marc Cain.

Portal jastrzabpost.pl postanowił z tej okazji zapytać gwiazdę o jej styl sprzed rozwoju wielkiej kariery. Jak wyznała, już wtedy miała wiele pracy i kierowała się przede wszystkim wygodą. "Ja nigdy nie poszukiwałam swojego stylu, bo zawsze wiedziałam, co mi się podoba i co lubię. Miałam na pewno taki czas w trakcie studiów w Krakowie, że miałam kompletnie gdzieś to, jak wyglądam. Jeździłam do pracy w tę i we w tę, a potem na zajęcia. (…) Chodziłam głównie w dresach. Zawsze lubiłam podpatrywać triki modowe, kombinować" – mówiła.