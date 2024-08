Bartosz Zmarzlik w mistrzowskiej kampanii Aztorin

Utytułowany żużlowiec jest znany ze swoich pasji motoryzacyjnych, dlatego w kampanii występuje z kultowymi modelami samochodów vintage. Charakteru sesji dodaje niebanalna sceneria - industrialna przestrzeń z kontenerami transportowymi w tle oraz garażowe wnętrza w aranżacji retro. Całość buduje klimat surowości, która świetnie sprawdziła się jako tło dla Bartosza Zmarzlika w stylizacjach z dodatkami z kolekcji Aztorin - męską biżuterią i zegarkami oraz smartwatchami z logo marki. W kampanii nie mogło oczywiście zabraknąć zegarka z sygnaturą żużlowego mistrza na deklu - unikatowego, zainspirowanego energią czarnego sportu i barwami, w których Bartosz Zmarzlik występuje. Uwagę fanów tej dyscypliny z pewnością przykuje też smartwatch z możliwością wyboru tarcz w żużlowym stylu. Ambasador marki Aztorin prezentuje także inne zegarki w różnej odsłonie oraz dodatki biżuteryjne. Wśród nich znajdziemy męskie naszyjniki, w tym nieśmiertelniki lub ozdobione symbolem krzyża. Look mistrza dopełniają bransoletki, głównie wykonane ze skóry i stali szlachetnej, a charakteru całości dodają męskie obrączki - oryginalne, o różnych elementach ozdobnych. Bartosz Zmarzlik jak zwykle zachwyca - nie tylko na torze, sięgając po kolejne triumfy, ale także przed obiektywem. W każdej roli jest autentyczny, łącząc sportowe sukcesy z niesamowitą skromnością i pracowitością, czym uwodzi miliony fanów żużla w Polsce i na całym świecie. To ambasador, który inspiruje do spełniania marzeń, a marka Aztorin od lat kibicuje każdemu ambitnemu mężczyźnie z pasją. Efekty nowej kampanii w postaci zdjęć i filmów już można zobaczyć na apart.pl, podobnie jak prezentowane w niej męskie dodatki.