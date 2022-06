Beata Tyszkiewicz miała krętą drogę do sławy. Wyrzucili ją ze studiów

Niewiele osób wie jednak o burzliwej przeszłości Beaty Tyszkiewicz. Przyszła aktorka po przeprowadzce do Lasek pod Warszawą uczęszczała do liceum im. Narcyzy Żmichowskiej. Narzekała na swoje koleżanki, które wydawały jej się zbyt grzeczne. Nie skończyła szkoły przez pracę nad swoją debiutancką rolą w "Zemście" - na koniec roku dostała aż 11 ocen niedostatecznych. Później trafiła do szkoły sióstr urszulanek szarych w Milanówku, a następnie sióstr niepokalanek w Szymanowie. Za pierwszym razem nie zdała matury - udało się to dopiero za drugim podejściem.