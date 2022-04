Beata Tyszkiewicz nie pojawi się na pogrzebie byłego męża? "Nie chcę nic wspominać"

Witold Orzechowski zmarł 22 kwietnia w wieku 80 lat. Znany jest przede wszystkim jako autor scenariusza do "Kariery Nikodema Dyzmy" oraz twórca talk-show "Na każdy temat". Ostatni raz pracował na planie filmowym "Kobiet bez wstydu", który trafił do kin w 2016 roku. Orzechowski był również drugim mężem Beaty Tyszkiewicz. Aktorka związała się z nim po rozwodzie z Andrzejem Wajdą. Po latach przyznała jednak, że jej drugie małżeństwo nie miało sensu. "Małżeństwo z Witkiem było przypadkowe i któregoś dnia po prostu doszłam do wniosku, że nic do niego nie czuję" – wyznała na łamach "Gali".