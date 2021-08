Beata Tyszkiewicz miała trzech mężów. Jednego z nich wcale nie kochała

"Ja? Pańską żoną? Pan chyba żartuje!"

Witold Orzechowski szybko zamieszkał z Tyszkiewicz. Choć wzięli ślub, ona któregoś dnia stwierdziła, że go nie kocha. - Małżeństwo z Witkiem było przypadkowe i któregoś dnia po prostu doszłam do wniosku, że nic do niego nie czuję - wyznała aktorka w "Gali".