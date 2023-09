Będzie pachnieć jak w hotelu. Genialny trik za grosze

Jak przygotować domowy środek do czyszczenia łazienki i toalety? To bardzo proste. Wystarczą trzy składniki, a dokładnie trzy łyżki octu, jedna łyżka soli i jeden litr płynu do prania. Do dużego pojemnika wlej ocet, a następnie dodaj sól i dokładnie wymieszaj, aż się rozpuści. Następnie miksturę połącz z płynem do prania. Połowę mieszanki wlej do toalety - szczególnie po wewnętrznych ściankach. Następnie dokładnie wyczyść muszlę klozetową. Resztę domowego preparatu możesz użyć do sprzątania łazienki.