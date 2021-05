Biedna żona bogatego męża - przemoc ekonomiczna w wersji 50 plus

Z racji swojej pracy Magda zawarła wiele intratnych kontaktów. - Zbliżyłam się do nich, bo wiadomo - jesteśmy Polakami w obcym kraju, a poza tym godzinami ustalaliśmy szczegóły projektów, często po godzinach pracy, sącząc wspólnie schłodzone winko. Najwięcej czasu spędzałam z żonami, które wszystko nadzorowały, a mąż tylko dawał (lub nie) zielone światło do działania - opowiada kobieta, dodając, że, pomimo że nie może pochwalić się majątkiem zbliżonym do tego, którym operują jej klienci, to jednak udało jej się wgrać w towarzystwo. - Na początku jak zaczynałam pracę nad pierwszymi projektami, to wszystko wydawało mi się piękne. Kto by nie chciał mieć domu, gdzie można przyjechać w zimowe miesiące w burej Polsce. Jednak teraz, wiedząc więcej jaką cenę płacą te starsze żony, nie zamieniłabym na takie życie - stwierdza i dodaje, że to, co niewygodne jest zamiatane pod dywan. A rzeczy niewygodnych i niegodnych jest od groma.