Co piąta Polka jest uzależniona finansowo od partnera lub bliskich. Z okazji Dnia Kobiet zadbajmy o własne pieniądze

- Dużo z nas myśli, że pieniądze nie są kobiece - stwierdza. Taki stan rzeczy Rowińska bez oporów nazywa dyskryminacją. - Gdy pojawiają się dzieci, to matki na długo wycofują się z rynku pracy. Nie oczekują, że ojcowie pójdą na tacierzyński. Kobiety wychodzą z założenia, że jak nie zarabiają, albo zarabiają mniej, to nie mają prawa głosu – mówi.

"Kobiety zaniżają własną wartość"

Słowa Wierzbowskiej potwierdza Justyna Trojanowska-Juras, psycholog i psychoterapeuta z Kliniki PsychoMedic.pl. - Kobiety muszą pamiętać, ze jeśli same o siebie nie zadbają, to nikt o nie nie zadba - mówi stanowczo w rozmowie z WP Kobieta.

Psycholog zachęca, by do niezależności finansowej dążyć małymi, ale zdecydowanymi krokami. - Zacząć choćby od przygotowania i wysłania CV. Zrobić jakiś kurs, który pomoże podnieść kompetencje i ułatwi powrót na rynek pracy - podpowiada.

Zbyt niskie pensje i przemoc ekonomiczna

- Przemoc ekonomiczna to jest wszystko od ograniczania wspólnych pieniędzy przez wydzielanie i niełożenie na rodzinę, to również brak karty do bankomatu, konieczność tłumaczenia się z wydatków i uporczywe niepłacenie alimentów – wyjaśnia Joanna Piotrowska, założycielka Fundacji Feminoteka.

Ekspertka potwierdza, że do organizacji zgłaszają się kobiety, które muszą prosić o pieniądze na środki higieniczne. – Bez względu na to kto zarabia, czy jest to mąż, czy żona, jeżeli mamy wspólne gospodarstwo domowe to każdy powinien mieć równy dostęp do pieniędzy. Nie dotyczy to sytuacji, w której jest uzależnienie od hazardu czy alkoholu – mówi.