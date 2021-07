Bikini u kilkulatki? "Zakładanie stanika dziewczynkom jest zwróceniem uwagi na piersi"

Z jej argumentacją zgadza się Paulina Moskal, która podkreśla, że coraz częściej widuje się niemowlaki ubrane w stroje dwuczęściowe. – Przecież to malutkie dzieci – mówi w rozmowie z WP Kobieta. I dodaje: - Stroje dla dziewczynek rzadko są praktyczne, za to dokłada się wszelkich starań, by były "ładne". A wszystko tylko po to, by pokazać, że to dziewczynka, która musi przecież wyglądać "dziewczęco". Straszne i smutne - stwierdza gorzko.