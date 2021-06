Wystarczy kilka sekund, by stracić dziecko z oczu. "To często trauma na długi czas"

Doświadczona mama nie zamierza się usprawiedliwiać – jej zdaniem zgubienie małego dziecka to zawsze wina rodzica i trauma dla obu stron. Dziś jej syn nosi na ręce opaskę z numerem telefonu, adres i numer do niej zna na pamięć. Uczula też wszystkich dorosłych z otoczenia, by informowali, gdy oddalają się z maluchem nawet na kilka metrów.