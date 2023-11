Błysk i glamour… w atrakcyjnej cenie

Eleganckie dodatki to bez wątpienia obowiązkowe dopełnienie stylizacji. Bez względu na to, czy jesteś minimalistką, czy możesz pochwalić się imponującą kolekcją biżuterii, nie musisz wydawać fortuny na nowe zakupy. Podpowiadamy, jak zapełnić szkatułkę bez rozbijania skarbonki!

Z jednej strony klasyczne perły, diamenty, rubiny i szafiry, z drugiej nowoczesne zawieszki, pierścionki oraz zegarki dla całej rodziny. Tegoroczna jesień dosłownie zachęca do zakupów. Szukasz efektownej biżuterii? Wystarczy, że będziesz polować na wymarzone akcesoria w trakcie wyprzedaży. Specjalnie dla ciebie wybraliśmy najciekawsze promocje od Apart.

Zawieszka i kolczyki z żółtego złota z diamentami i szafirami syntetycznymi – komplet, wzór 110.966; Apart.pl © materiały partnera

Srebrne i złote komplety

Szukasz efektownej biżuterii, ale nie wiesz, na co się zdecydować? W takiej sytuacji dobrym wyborem będzie zjawiskowy komplet w postaci zawieszki z łańcuszkiem i kolczyków. Taki zestaw pasuje zarówno do biura, jak i na bardziej oficjalne okazje. W Apart znajdziesz mnóstwo biżuterii z diamentami, cyrkoniami, perłami, rubinem i szafirem. Wśród srebrnych i złotych zestawów dostrzec możemy wzory w kształcie gwiazdek, zwierząt, roślin, a także motywy marynistyczne, asymetryczne desenie kojarzące się ze sztuką współczesną czy wzory inspirowane talią kart. Takie dodatki będą też wspaniałym pomysłem na prezent urodzinowy, imieninowy czy nadchodzące święta.

Naszyjnik srebrny z cyrkoniami – Księżyc, wzór AP532-2642; Apart.pl © materiały partnera

Naszyjniki, pierścionki i nie tylko

Cenisz sobie proste i ponadczasowe detale? Obecny sezon jesienno-zimowy należy do czerni. Możesz założyć skórzany płaszcz i dodać do tego czarną torebkę oraz złote lub pozłacane dodatki, które dodają splendoru. Znajdziesz tu m.in. beadsy i charmsy z motywem zwierząt, roślin, znaków zodiaku, a także te odzwierciedlające styl życia. Jeśli lubisz duchowe klimaty, spodoba ci się pozłacana zawieszka Budda oraz pasująca do niej bransoletka z kolorowymi kamieniami oraz symbolem jogi. W pozytywne wibracje wprowadzi cię też naszyjnik z zawieszką w kształcie yin yang. A może wolisz nieco chłodniejsze tonacje? Wobec tego proponujemy jeden z przepięknych zestawów ze srebra, np. srebrne kolczyki z zawieszką z cyrkoniami. Te w kształcie łezki przywodzą na myśli dekadencką biżuterię z końca z XIX w. Są też bardziej nowoczesne dodatki – geometryczne, obłe i te o nieregularnej formie.

Zawieszka srebrna beads z cyrkoniami – kwiaty, wzór AP530-1150; Apart.pl © materiały partnera

Zawieszki charms i beads

Jeżeli szukasz biżuterii w atrakcyjnej cenie, postaw na urocze zawieszki do bransoletki, które można dowolnie miksować. W kolekcji Apart znajdziesz zarówno charmsy, jak i beadsy z symbolem nieskończoności, kwiatów czy zwierząt. Jeśli lubisz biżuterię z motywami natury, proponujemy czterolistną koniczynę, łapacz snów, pióro, kota, pszczółkę, muszelkę albo uroczego motyla z cyrkoniami. Dla prawdziwych romantyczek przygotowano złote charmsy z sercem i symbolem kobiecości, a dla szalonych podróżniczek – charms z balonem lub maską wenecką. Fankom astrologii nie mogą umknąć pozłacane zawieszki ze znakami zodiaków – dostępne w kolekcjach Charms i Beads. W promocyjnej cenie znajdzie się również coś na prezent, np. zawieszki z literą imienia, motywem mom oraz newborn – idealne dla świeżo upieczonych mam.

Albert Riele Challenger GMT Limited Edition, nr ref.: 343GA23-SS66I-RT-K1; Apart.pl © materiały partnera

Zegarki dla każdego

Apart proponuje także różnorodną ofertę zegarków zarówno szwajcarskich manufaktur, jak i popularnych marek w atrakcyjnych cenach. Kobiety ceniące piękne dodatki mogą wybrać jeden z modeli Elixa z linii Beauty, która cechuje się ponadczasowym designem. Jeśli szukasz czegoś dla swojego ukochanego, wybierz zegarek Albert Riele na skórzanym pasku lub bransolecie. Może to być np. limitowany zegarek z zakręcaną koronką i wysoką wodoszczelnością stworzony z myślą o sportach wodnych. To doskonały wybór dla mężczyzny, który ceni sobie wysokiej klasy czasomierze. Panom, którzy zawsze wybierają to, co sprawdzone, proponujemy model Albert Riele Premiere w brązowym kolorze. Wiele przydatnych funkcji mają też zegarki Albert Riele Challenger w odcieniu granatu, czerni lub czerwieni. A może coś w stylu retro? Odrobinę oryginalności wprowadzą kieszonkowe zegarki na łańcuszku z kolekcji Albert Riele Family. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na marki, takie jak Aztorin, Bergstern Harmony i AM:PM. To zegarki stworzone zarówno dla osób ceniących sobie luksus, jak i tych, którzy prowadzą aktywny tryb życia i lubią monitorować swoje sportowe osiągnięcia.

Płatna współpraca z marką Apart