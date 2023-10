Błyszczące siateczki jeszcze przed Sylwestrem. Gwiazdy lansują nowy trend

Wygląda na to, że w modzie ostatnich sezonów nie ma miejsca na skromność. Dominują "nagie sukienki" i inne "nagie" elementy garderoby. Mają eksponować ciało, ale niejednokrotnie także przyozdabiać je za pomocą błyszczących materiałów czy kryształków, które gęsto wytłaczają ażury. Skoro takie kreacje przewijały się masowo w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to co ubierzemy w Sylwestra?