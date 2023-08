Włożyła "powycinaną" sukienkę. Mało kto by się odważył

Wokalistka często pokazywała się w "nagich sukienkach", kreacjach wykonanych z samej koronki czy siateczki. Tym razem podzieliła się z fanami kadrami z przygotowań do sesji zdjęciowej do australijskiej edycji programu "The Voice". Z tej okazji Rita Ora zapozowała w czarnej sukni z pokaźnymi wycięciami.