Botki zrobiły całą robotę. Stylizacja Marii Dębskiej jest idealna na jesień

Maria Dębska to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce, która swoją popularność zdobyła głównie dzięki roli Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks". To tam mogła pokazać swój prawdziwy, aktorski talent i zgromadzić tym sposobem sporą ilość nowych fanów. Dębską obserwuje na Instagramie prawie 75 tys. osób, a w sobotni poranek była gościnią programu "Dzień Dobry TVN". W czym się pojawiła? To idealny look na jesień.