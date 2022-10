Maria Dębska brylowała w półprzezroczystej kreacji. Siateczka sprawiła, że dekolt był głębszy

Sukienka inspirowana latami 20.

Moda lat 20. to przede wszystkim zdobne suknie, cekiny i sznury pereł. Bez wątpienia to ona był jedną z inspiracji do stworzenia tego projektu. Ta kreacja świetnie pasowała Marii Dębskiej. Podkreśliła jej urodę. Domyślamy, że tego wieczoru czuła się jak milion dolarów i maiła ku temu powody. Wyglądała przepięknie.