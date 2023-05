Brakuje tylko męża. Poruszenie pod zdjęciem Golec

Edyta Golec to wokalistka, skrzypaczka, a także jedna ze współtwórczyń zespołu "Golec uOrkiestra". Jeszcze w czasach licealnych poznała Łukasza Golca, który zaprosił ją do kapeli "Wierchy" z Milówki. Para kontynuowała współpracę muzyczną, a w 2000 roku wzięła ślub. Łukasz i Edyta wychowują razem trójkę dzieci, lecz do tej pory w mediach społecznościowych na próżno można było szukać ich rodzinnych zdjęć.