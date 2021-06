Buty i torebki DeeZee na sezon wiosna-lato 2021 dostępne w CCC!

A co nosi dziewczyna DeeZee? Obeznana w trendach, wybiera dodatki, które pasują do jej dziewczęcego, nowoczesnego i seksownego stylu. W jej kolekcji butów na nowy sezon znalazły się klapki na słupku – w neutralnych odcieniach, z plecionymi akcentami, albo wstawkami o przezroczystej fakturze. Szpilki, w których #DeeZeeGirl czuje się najpewniej, zostały zatopione w pastelowych odcieniach różu, błękitu i mięty. Nie mogło też zabraknąć sandałków na obcasie z cienkimi paseczkami oplatającymi kostkę. A do dresów, w których można oddać się słodkiemu lenistwu, pasują białe sneakersy albo klapki z futerkiem. Wymarzone wakacje zapowiadają espadryle na koturnach, absolutny bestseller DeeZee.