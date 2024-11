Buty, które zalały ulice. Ich noszenie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia

– Dodatkowo, sztuczne materiały nie dopasowują się do kształtu stopy tak dobrze, jak skóra naturalna. Mogą powodować otarcia, odciski czy bolesne odgniecenia, szczególnie przy długim noszeniu butów – dodaje ekspertka.

A to tylko początek problemów. Chodzenie w takich butach dzień w dzień może przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych. W końcu to na stopach opiera się cały ciężar naszego ciała. Mówimy zatem o współzależności i ciągu przyczynowo-skutkowym.