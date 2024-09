Rozciągaj to miejsce. Zmarszczki zaczną znikać

Masażystka Dominika Dubiel podzieliła się na swoim profilu na Instagramie domowym sposobem na pozbycie się zmarszczek. Choć dziś wiele mówi się o takich trikach, ten z pewnością was zaskoczy. Wystarczy rozciągać to miejsce.

Od kremów po masaż kobido i zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Sposobów na pozbycie się zmarszczek jest obecnie mnóstwo, a każdy i każda z nas może (nie musi, bo nie jest to żadnym obowiązkiem) wybrać sobie ten, który pasuje nam najbardziej.

Jednym z nich podzieliła się w mediach społecznościowych Dominika Dubiel, masażystka z Rzeszowa, która wyjaśniła, jaki wpływ na zmarszczki mają stopy.

Domowy sposób na pozbycie się zmarszczek

"Co robię, gdy widzę zmarszczkę na czole? Roluję stopę!" - czytamy na filmiku zamieszczonym przez Dominikę Dubiel na Instagramie.

Masażystka zdradziła od razu, dlaczego to akurat stopy są kluczowym miejscem w pozbyciu się zmarszczek.

"Nasza taśma powięziowa tylna rozciąga się od stopy aż do czoła. Rozciągając stopę, wygładzamy także zmarszczki na czole" - napisała.

Jeżeli znaliście taki sposób, jesteście niemałymi szczęściarzami. Jeżeli nie, to dobry moment, aby go wypróbować. Do wszystkiego potrzebna jest jedynie mała piłka, którą będziemy rolować stopę. Możemy to zrobić nawet wtedy, gdy siedzimy na kanapie.

Tak zapobiegniesz zmarszczkom

Jednym z prostszych, a zarazem skutecznych sposobów na zmarszczki, jest także masaż zimnymi łyżeczkami. Wystarczy włożyć je do lodówki na kilkanaście minut, a następnie delikatnie masować okolice oczu. Regularne stosowanie tej metody może skutecznie zmniejszyć kurze łapki. Dodatkowo, warto stosować okłady z saszetek herbacianych, takich jak zielona herbata lub rumianek. Mają one działanie przeciwzapalne oraz nawilżające, co pomaga zachować młody wygląd skóry.

Warto wypróbować też domowe maseczki, np. z serka homogenizowanego i miodu. Wystarczy wymieszać dwie łyżki serka z jedną łyżką miodu, nałożyć na skórę i pozostawić na 15 minut. Regularność w stosowaniu przyniesie najlepsze efekty.

