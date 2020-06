Buty z wycięciami. Komfort sandałów i elegancja szpilek w jednym

Elegantki pokochały te buty

Maj i czerwiec to miesiące, kiedy żegnamy się z zasłoniętymi butami. Pierwsze naprawdę ciepłe dni pozwalają nam wymienić półbuty na sandały. Częściej wkładamy baleriny i czółenka, a także przewiewne tenisówki i espadryle. Okres przechodni to też idealna pora na czółenka z zakrytymi palcami i piętą. Zwróć uwagę zwłaszcza na te w intensywnych kolorach, bo jak mało które obuwie dopełnią wiosenne, kobiece stylizacje.

Zapewniają komfortowy przewiew, ale też okrywają stopy — takiego obuwia szukamy na okres przejściowy, kiedy w ciągu dnia temperatura może się nieco zmienić. Taka forma pośrednia między sandałami lub wyciętymi czółenkami, szpilkami czy półbutami daje sporo możliwości, bo to buty bardziej uniwersalne. Ciekawe formy zapięcia, wiązanie i ozdobne detale na noskach czy obcasach dodatkowo dodają im uroku. Zwróć uwagę na modele z noskiem w szpic: te na komfortowej kostce dopasuj od jeansów i casualowych spódnic, a na szpilkach do romantycznych, zwiewnych sukienek.

Zalety butów z zakrytymi palcami

Zakryte palce w wizytowych butach to podstawa, jeśli wybieramy się na ważne spotkanie czy np. wesele. Sandały mogą być eleganckie i piękne, ale zakrycie palców u stóp to jedna z zasad eleganckiego ubioru. Takie rozwiązanie pozwala też na to, aby zaoszczędzić czas na robieniu pedicure stóp. Te buty to doskonały kompromis pomiędzy szpilkami i sandałami. Wycięcia nadają im więcej swobodnego luzu, dlatego w wersji na niższym obcasie świetne wyglądają też z jeansami typu mom fit, T-shirtem i listonoszką w fantazyjnym stylu.