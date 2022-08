Była jedynym "polskim króliczkiem Playboya". Czym dziś zajmuje się Izabella St. James?

Mając 10 lat, Izabella Kasprzyk wraz z rodzicami wyemigrowała do Grecji, a następnie do Kanady. Już jako nastolatka podjęła decyzję, co chce robić w przyszłości. Marzyła, by rozpocząć studia prawnicze. Wybrała jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie: Uniwersytet w Los Angeles.