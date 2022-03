Bliźniaczki Shannon o Hugh Hefnerze. 18-miesięczny związek przyrównują do kultu

Kiedy skończyły 17 lat, miejscowy fotograf zasugerował, że powinny wziąć udział w nagiej sesji zdjęciowej i wysłać jej efekty do "Playboya". Tak też się stało, a bliźniaczki pewien czas później znalazły się w willi popularnego wydawcy. Choć słyszały pogłoski, wierzyły, że są to jedynie pomówienia. Niestety o tym, że plotki to prawda, przekonały się na własnej skórze.