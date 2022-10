Były pracownik ujawnia, jak zachowywała się Kate zanim została księżną

Sama księżna przez wiele osób nazywana jest nadzieję brytyjskiej monarchii. Pojawiają się też głosy, że to ona byłaby obecnie lepszą królową niż Camilla, żona króla Karola III. Nic dziwnego więc, że co pewien czas w mediach pojawiają się informacje o tym, jaka prywatnie jest żona księcia Williama. Ostatnio jednak były współpracownik zdradził, jak zachowywała się Kate, zanim oficjalnie dołączył do rodziny królewskiej.