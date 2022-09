Dzieci Kate i Williama zobaczyły ich zdjęcie z zaręczyn. Zabawne, jak zareagowały

Dzieci w kolejce do tronu

Pierworodny syn książęcej pary, George, obecnie jest drugą osobą w kolejce do tronu - zaraz po swoim ojcu. Charlotte Elizabeth Diana jest o dwa lata młodsza od swojego brata Georga, dzięki czemu zajmuje trzecie miejsce w kolejce do królewskiego tronu. Najmłodszy syn księżnej Kate i księcia Williama nosi imiona Louis Arthur Charles. Imię Charles odnosi się do dziadka pociechy i ojca Williama, któremu w ten sposób oddano cześć.