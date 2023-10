Były w Izraelu, gdy zaatakował Hamas. Opowiedziały o ewakuacji

Utrudnienia podczas ewakuacji

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau poinformował, że około tysiąca polskich obywateli planuje opuścić Izrael. Trwa dwuetapowa operacja ewakuacyjna, która obejmuje loty z Tel Awiwu do Warszawy oraz trzy samoloty, które przetransportują naszych rodaków z Tel Awiwu do Chanii na Krecie, a stamtąd przewiozą ich do Polski.