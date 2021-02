Cardi B wspiera Strajk Kobiet. Zwróciła się do Polek

Amerykanka dała znać Polkom, że nie są same za pośrednictwem Twittera. "Życzę Polsce dużo miłości i silnego głosu" - napisała raperka. I udostępniła zdjęcie kobiet, które transparentami nawiązały do jej singla. "W.A.P.". "Kobiety są sparaliżowane" – widzimy na jednym z nich. Cardi B w ten sposób odpowiedziała jednej ze swoich fanek, która wrzuciła fotografie do sieci. "Właśnie o to chodzi siostro, wsparcie dla polskich kobiet na całym świecie" - podpisała zdjęcie dziewczyna.