Chcesz pracować zdalnie w hotelu, pensjonacie lub domku w górach? Prawo tego nie zabrania

Z hoteli i pensjonatów mogą korzystać teraz tylko pewne grupy osób. Nie wybierzemy się, póki co na urlop z rodziną w góry czy nad morze. Ale w przepisach rozporządzenia dotyczącego nowych obostrzeń ze względu na pandemię jest pewna furtka.

Według covidowych rozporządzeń hotele mogą przyjmować między innymi gości, którzy są w podróży służbowej. Takie obostrzenia obowiązują od 4 listopada. Jak zatem w tej sytuacji definiować podróż służbową? - Podróż służbową definiuje się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy na podstawie art. 77. To nic innego jak wykonywanie przez pracownika zadania służbowego w miejscu innym niż siedziba pracodawcy, na jego polecenie. Przepisy rozporządzenia obejmują szerszą listę osób, które mogą korzystać z usług hoteli i oprócz podróży służbowych wskazuje się także wykonywanie czynności służbowych, zawodowych lub tych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej – mówi w rozmowie z WP Kobieta adwokat Dominika Mróz z warszawskiej kancelarii NGMK.

Należy pamiętać, że warto uzyskać od swojego pracodawcy polecenie odbycia podróży służbowej na piśmie. Dla hotelu dowodem odbycia podróży służbowej jest dokument wystawiany przez pracodawcę. Ten przepis nie jest ograniczony do podróży służbowej, można wykonywać też czynności służbowe, zawodowe lub prowadzić działalność gospodarczą w sposób zdalny np. w hotelu. I wtedy w mojej ocenie wystarczające jest przedstawienie oświadczenia na piśmie, pochodzącego od samego pracownika - doprecyzowuje prawniczka.

Potrzebne będzie oświadczenie

Takie oświadczenie zostawimy w hotelu. Jak zaznacza adwokat Dominika Mróz, Ministerstwo Zdrowia uczulało, że należy pilnować, żeby w oświadczeniu były dane osobowe, a także sprecyzowanie celu podróży, bo to w przyszłości może podlegać weryfikacji.

A jeśli ktoś pracuje zdalnie i chce wynająć domek na święta w górach, żeby tam wykonywać swoje obowiązki? Przecież dostęp do internetu nie jest dziś problemem, a jeśli zgodę na ten sposób wykonywania pracy wyrazi pracodawca, nie ma ku temu żadnych przeciwskazań

Dominika Mróz potwierdza, że możemy to zrobić, ale należy przygotować się na ewentualne konsekwencje. I zaznacza, że do dziś w przepisach nie zostało wskazane, jaki powinien być wzór oświadczeń, które mają przyjmować od nas hotele. - Nie ma upoważnienia w przepisach prawa dla podmiotów, które miałyby dokonywać ewentualnej weryfikacji tych oświadczeń. Nie ma określonego wzoru. Gdyby taki wzór wprowadzono i wyznaczono jednostki, które mają to kontrolować, wtedy z pewnością będzie się to dziać. Póki co nie ma kto tego robić – mówi.

Kto ma kontrolować?

Według prawniczki mogłaby to być policja, ale też nie została ona upoważniona do dokonywania tego typu czynności na podstawie przepisów prawa. - W przypadku złamania zakazów czy nakazów ewentualnie można byłoby posłużyć się art. 165 § 1 (pkt. 1) Kodeksu Karnego, czyli sprowadzeniem niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia dla wielu osób z uwagi na spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej – mówi Mróz. Wskazuje, że dotychczas w sądach toczyły się postępowania dotyczące złamania takich zakazów jak np. noszenie maseczek, ale zaznacza, że często zdarzały się przypadki, że obywatele unikali odpowiedzialności karnej z tego tytułu, gdyż nie można na podstawie rozporządzenia nakładać przepisów karnych oraz ograniczeń dla praw i wolności ogółu obywateli.

W sposób odmienny będą oczywiście traktowane osoby, które wiedząc, że są zakażone koronawirusem, wybiorą się w celu świadczenia pracy zdalnej do hotelu, bo wtedy mogą spotkać się odpowiedzialnością za złamanie zasad kwarantanny lub izolacji (art. 116 § 1 kodeksu wykroczeń) lub nawet z zarzutem narażenia innych osób na zakażenie (art. 161 § 2 lub § 3 kodeksu karnego), co jest zagrożone karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W grę wchodzić może również wystąpienie przez hotel przeciwko swojemu klientowi o odszkodowanie na drodze cywilnej, jeżeli poniósłby on negatywne konsekwencje w związku z podaniem nierzetelnych danych w oświadczeniu.

Mróz zwraca uwagę także na to, że tej kwestii nie reguluje ustawa o usługach hotelarskich. A na jej mocy jest możliwość sprawdzenia obiektów przez odpowiednie organy. Ale dokonuje się kontroli tylko np. co do wielkości obiektu, wyposażenia, spełnienia wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych. Furtką mógłby tu być przepis, który mówi o kontroli spełnienia wymagań określonych innymi przepisami.

– W mojej ocenie należałoby jednak również specjalnie upoważnić te organy do dokonywania ewentualnej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzeń nakładających nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii – mówi Mróz. Ewentualny brak spełnienia tych wymagań, mógłby grozić nawet zawieszeniem świadczenia usług hotelarskich.

Należy liczyć się także z ewentualną odpowiedzialnością, wynikającą z przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, która przewiduje karę od 10 000 zł do 30 000 zł za złamanie zakazu prowadzenia określonych zakresów działalności gospodarczej, którą może nałożyć inspektor sanitarny. Obecnie rozważana jest również możliwość utraty przez ośrodki prowadzące usługi hotelarskie możliwości korzystania ze środków z "tarczy finansowej", w przypadku stwierdzenia świadczenia tych usług pomimo zakazu.

Prawniczka zaznacza, że gdyby doszło do kontroli, to osoba kontrolująca może sprawdzić u pracodawcy czy pracownik faktycznie wykonuje bądź wykonywał obowiązki służbowe w trybie pracy zdalnej w danym terminie. Czy np. nie wziął w tym okresie urlopu? Można także sprawdzić w ewidencji czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą.

- Uważam, że z uwagi na zakaz nałożony na właścicieli obiektów hotelarskich, to po stronie hotelu powinno być dysponowanie drukami tych oświadczeń, które goście wypełnialiby na miejscu. Zakaz ten nie został nałożony wprost na obywateli, a na właścicieli obiektów hotelarskich. To oni mają obowiązek odbierania takich oświadczeń i ich przechowywania. Czy też sprawdzenia posiadania deklaracji o podróży służbowej - mówi prawniczka.

Dominika Mróz zaznacza, że oczekiwanie od właścicieli obiektów, że będą każdorazowo sprawdzali rzetelność informacji podanych w oświadczeniu, jest zbyt daleko idąca. - Nie można także wyciągać wobec nich ujemnych skutków, w przypadku gdy okaże się, że gości hotelowi podali nieprawdę w oświadczeniach – kończy prawniczka.

