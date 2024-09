Chcesz przesadzić hortensję? Nie zapomnij o najważniejszej zasadzie

Ostatnimi czasy w polskich ogrodach to właśnie hortensje pojawiają się niezwykle często. Swoją popularnością mają szansę wyprzedzić róże. Czasem jednak zdarza się, że piękny krzew posadzimy w niewłaściwym miejscu. Jak się zabrać do ich przesadzenia?

Hortensje to wyjątkowe rośliny, które cieszą oko swoim kolorowym kwitnieniem. Mimo to, ich pielęgnacja oraz przesadzanie to zadania wymagające odpowiedniej wiedzy, oraz staranności. Podpowiadamy, jak właściwie przygotować się do procesu przesadzania hortensji i jak przeprowadzić go krok po kroku

Przygotowania i najlepszy czas na przesadzanie

Najlepszym momentem na przesadzanie hortensji jest okres wczesnej wiosny lub późnej jesieni. W tym czasie rośliny są w stanie spoczynku, co minimalizuje stres związany z przesadzaniem. W Polsce optymalnym terminem jest wrzesień lub październik, kiedy temperatury zaczynają spadać, a rośliny przygotowują się do zimowego odpoczynku.

Przed przystąpieniem do przesadzania hortensji, warto upewnić się, że roślina jest odpowiednio nawodniona. Dobrze nawodnione korzenie łatwiej przystosują się do nowych warunków glebowych. Warto także przygotować odpowiednie narzędzia: łopatę ogrodową, rękawice ochronne oraz nawóz organiczny.

Jak przesadzać hortensje? Upewnij się, że o tym pamiętasz

Przyjrzyjmy się właściwemu przesadzeniu hortensji krzewiastej (drzewiastej). Na samym początku przycinamy krzew do 15 cm nad podłożem. Następnie, przy pomocy szpadla, delikatnie przycinamy oraz podkopujemy korzenie znajdujące się wokół krzewu w taki sposób, aby uzyskać ruchomą "bryłę" stworzoną z ziemi i korzeni. Bardzo ważne, aby nie pozbywać się ziemi oplatającej korzenie. Następnie umieszczamy hortensję w nowym miejscu.

Drobna wskazówka - warto wcześniej, po wykopaniu dołka, wsypać do niego nawóz i wymieszać z podłożem. Otwór w ziemi z tego względu powinien być nieco ponad dwa razy głębszy niż wielkość naszej sadzonki. Po wymieszaniu nawozu wkładamy do dołka sadzonkę i delikatnie, przy użyciu łopaty, przysypujemy otwór do połowy głębokości. Wtedy dodajemy resztkę nawozu i całość przysypujemy ziemią, aby zakopać dół do końca. W przypadku hortensji wokół sadzonki dobrze jest pozostawić nieckę do podlewania.

