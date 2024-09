Wsyp do doniczki z wrzosami już we wrześniu. Będą kwitnąć do zimy

Wrzosy doskonale czują się w kwaśnym podłożu. Dlatego, jeśli chcesz, żeby twoje rośliny wyglądały pięknie, powinieneś zapewnić im odpowiednią ziemię. Najlepsze podłoże dla wrzosów to torf, ziemia próchnicza oraz kwaśna o pH pomiędzy 3,5 a 5. Jeśli kupujesz wrzosy, przesadź je do większej doniczki z odpowiednią ziemią. Wrzosy nie lubią ścisku, dlatego doniczka powinna mieć średnicę minimum 15 cm.

Dobrego nawozu do wrzosów nie musimy szukać na półkach sklepowych sklepu ogrodniczego. Odżywczą mieszankę przygotujemy samodzielnie w domu, wykorzystując do jej zrobienia pewnego składnika, który zwykle ląduje... w koszu. Kluczem do posiadania pięknych sadzonek wrzosów jest zadbanie o kwaśne podłoże. Odpowiednio zakwaszona ziemia sprawi, że będą kwitnąć do zimy.